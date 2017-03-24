К.Бондаренко втратила перемогу у матчі на турнірі в Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогла вийти до третього кола престижного турніру WTA Premier Mandatory "Miami Open", повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого раунду киянка за 1 годину 48 хвилин поступилася хорватській тенісистці Мірьяне Лючич-Бароні, посіяної під 26 номером – 2:6, 6:2, 6:7 (2).
Українка вела 5:1 у вирішальній партії, але програла 5 геймів поспіль. Українці вдалося утримати гейм на своїй подачі при рахунку 5:6, але на тайбрейку більш впевнено зіграла 35-річна хорватка.
Примітно, що у поточному сезоні К.Бондаренко вже програвала у матчі, в якому вела з рахунком 5:1 у вирішальному сеті (проти Роберти Вінчі в Брісбені).
Додамо також, для киянки це перша поразка в історії особистих протистоянь з М.Лючич-Бароні, адже попередні дві зустрічі залишилися в активі нашої тенісистки.