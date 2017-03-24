Бондаренко упустила победу в матче на турнире в Майами

В матче второго раунда киевлянка за 1 час 48 минут уступила хорватской теннисистке Мирьяна Лючич-Барони, посеянной под 26 номером - 2: 6, 6: 2, 6: 7 (2).

Украинка вела 5: 1 в решающей партии, но проиграла 5 геймов подряд. Украинке удалось удержать гейм на своей подаче при счете 5: 6, но на тайбрейке более уверенно сыграла 35-летняя хорватка.

Примечательно, что в текущем сезоне Бондаренко уже проигрывала в матче, в котором вела со счетом 5: 1 в решающем сете (против Роберты Винчи в Брисбене).

Добавим также, для киевлянки это первое поражение в истории личных противостояний с М.Лючич-Барони, ведь предыдущие две встречи остались в активе нашей теннисистки.