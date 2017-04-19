К.Анчелотті: Зідан погодився, що арбітри відпрацювали погано

"Ми дійсно добре грали, я пишаюся своїми футболістами, які принесли себе в жертву, які віддали всі сили. Ми були близькі до виходу в півфінал. У підсумку деякі рішення судді визначили результат матчу. Я знаю, що таке відбувається у футболі , але не з такою частотою на такому рівні. Я розмовляв з Зіданом після матчу, і він погодився зі мною, що арбітри відпрацювали погано. Однак до видалення Відаля ми тримали гру під контролем", - зазначив італієць.

Нагадаємо, що першими півфіналістами Ліги чемпіонів стали мадридські клуби – "Реал" і "Атлетіко".