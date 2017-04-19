К.Анчелотти: Зидан согласился, что арбитры отработали плохо

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22498 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84112 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142869 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111767 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113432 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110549 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102794 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106531 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103183 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150424 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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К.Анчелотти: Зидан согласился, что арбитры отработали плохо

К.Анчелотти: Зидан согласился, что арбитры отработали плохо

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после поражения и вылета от "Реала" (2:4) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, рассказал о событиях на поле и о разговоре со своим коллегой из мадридского клуба Зинедина Зидана, сообщает со ссылкой на сайт Football Italia.

"Мы действительно хорошо играли, я горжусь своими футболистами, которые принесли себя в жертву, отдавших все силы. Мы были близки к выходу в полуфинал. В итоге некоторые решения судьи определили исход матча. Я знаю, что такое происходит в футболе, но не с такой частотой на таком уровне. Я разговаривал с Зиданом после матча, и он согласился со мной, что арбитры отработали плохо. Однако к удалению Видаля мы держали игру под контролем", - отметил итальянец.

Напомним, что первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали мадридские клубы - "Реал" и "Атлетико".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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