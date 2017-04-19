К.Анчелотти: Зидан согласился, что арбитры отработали плохо

"Мы действительно хорошо играли, я горжусь своими футболистами, которые принесли себя в жертву, отдавших все силы. Мы были близки к выходу в полуфинал. В итоге некоторые решения судьи определили исход матча. Я знаю, что такое происходит в футболе, но не с такой частотой на таком уровне. Я разговаривал с Зиданом после матча, и он согласился со мной, что арбитры отработали плохо. Однако к удалению Видаля мы держали игру под контролем", - отметил итальянец.

Напомним, что первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали мадридские клубы - "Реал" и "Атлетико".