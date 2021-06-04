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Johnson & Johnson проводить конфіденційні переговори з Тайванем про постачання вакцин від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Американська фармакологічна компанія Johnson & Johnson веде конфіденційні переговори з владою Тайваню про постачання вакцин від коронавірусу. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters, пише УНН.

Johnson & Johnson проводить конфіденційні переговори з Тайванем про постачання вакцин від COVID-19

Деталі

“Johnson & Johnson з минулого року веде конфіденційні переговори з урядом Тайваню щодо поставок вакцин від COVID-19”, — наводить агентство витяг з листа фармвиробника.

У даний час на китайському острові з населенням 23,5 млн осіб спостерігається нестача вакцин від коронавірусу. Туди поки надійшло 726,6 тис. доз препарату британсько-шведської компанії AstraZeneca і 150 тис. доз американської вакцини Moderna. Ще 10 млн доз вакцин влада Тайваню, за даними ЗМІ, замовила у двох місцевих розробників.

В останні тижні епідемічна ситуація на острові різко погіршилася.

Довідка

Згідно даним місцевого медичного регулятора і публічною статистикою — на острові 9 974 випадки захворювання, жертвами стали 166 осіб.

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