Johnson & Johnson проводит конфиденциальные переговоры с Тайванем о поставках вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Американская фармкомпания Johnson & Johnson ведет конфиденциальные переговоры с властями Тайваня о поставках вакцин от коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, пишет УНН.
Детали
“Johnson & Johnson с прошлого года ведет конфиденциальные переговоры с правительством Тайваня касательно поставок вакцин от COVID-19”, — приводит агентство выдержку из письма фармпроизводителя.
В настоящее время на китайском острове с населением 23,5 млн человек наблюдается нехватка вакцин от коронавируса. Туда пока поступило 726,6 тыс. доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca и 150 тыс. доз американской вакцины Moderna. Еще 10 млн доз вакцин власти Тайваня, по данным СМИ, заказали у двух местных разработчиков.
В последние недели эпидемическая ситуация на острове резко ухудшилась.
Справка
Согласно данным местного медицинского регулятора и публичной статистике — на острове 9 974 случая заболевания, жертвами стали 166 человек.