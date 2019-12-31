"Jingle Bells" над лінією фронту: музичні вітання для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Другий день поспіль у підрозділах, які виконують бойові завдання на Маріупольському напрямку, свою нову святкову концертну програму презентує духовий оркестр гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
На передових позиціях та у місцях відведення важкого озброєння з імпровізованих сцен у виконанні військових музик звучать як відомі українські народні пісні, так і популярні світові новорічні хіти.
За словами диригента оркестру капітана Віктора Сумрія, кожен виступ у шанцях має тривати не більше двадцяти хвилин, оскільки невелика відстань до ворожих позицій не дозволяє музикантам довго знаходитися на передовій та наражати на небезпеку тих, хто несе бойове чергування.
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Але, знайомі мелодії улюблених зимових свят, які оркестр виконував у нових, часом несподіваних версіях, а також запальні ритми захоплювали військових, а іноді навіть змушували підспівувати і плескати в такт музиці.
"Нашому духовому оркестру завжди є чим здивувати навіть спокушеного слухача. В репертуарі колективу рок-н-рол сусідить з народною музикою, а урочиста парадна музика органічно звучить у поєднанні зі світовою класикою. Блискучим виконанням музики завойовують симпатії своїх бойових побратимів, підкоряючи їх різножанровими та завжди цікавими концертними програмами", - зазначив заступник командира з’єднання з морально-психологічного забезпечення.
По завершенню концертної програми українські захисники дякували музикантам за бадьорий настрій та фантастичну енергетику, після чого кожен міг сфотографуватися зі Святим Миколаєм і його супутниками-артистами.