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"Jingle Bells" над линией фронта: музыкальные поздравления для военных

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Второй день подряд в подразделениях, выполняющих боевые задачи на Мариупольском направлении, свою новую праздничную концертную программу представит духовой оркестр горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

На передовых позициях и в местах отвода тяжелого вооружения с импровизированных сцен в исполнении военных музыкантов звучат как известные украинские народные песни, так и популярные мировые новогодние хиты.

По словам дирижера оркестра капитана Виктора Сумрия, каждое выступление в окопах должно длиться не более двадцати минут, поскольку небольшое расстояние к вражеским позициям не позволяет музыкантам долго находиться на передовой и подвергать опасности тех, кто несет боевое дежурство.

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Но, знакомые мелодии любимых зимних праздников, которые оркестр исполнял в новых, порой неожиданных версиях, а также зажигательные ритмы захватывали военных, а иногда даже заставляли подпевать и хлопать в такт музыке.

"Нашему духовому оркестру всегда есть чем удивить даже искушенного слушателя. В репертуаре коллектива рок-н-ролл соседствует с народной музыкой, а торжественная парадная музыка органично звучит в сочетании с мировой классикой. Блестящим исполнением музыки завоевывают симпатии своих боевых побратимов, покоряя их разножанровыми и всегда интересными концертными программами", - отметил заместитель командира соединения по морально-психологическому обеспечению.

По завершению концертной программы украинские защитники благодарили музыкантов за бодрое настроение и фантастическую энергетику, после чего каждый мог сфотографироваться со Святым Николаем и его спутниками-артистами.

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