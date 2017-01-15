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Ізраїльтян та палестинців на конференції в Парижі закликали до примирення

Ізраїльтян та палестинців на конференції в Парижі закликали до примирення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Представники більше 70 країн закликали Ізраїль та палестинців до співіснування у форматі двох держав, передає УНН з посиланням на DW.

У резолюції за результатами саміту міжнародна спільнота закликала сторони конфлікту “офіційно підтвердити свою відданість рішенню у форматі двох держав”, а також застерегли від “дій в односторонньому порядку”.

Окрім того, дипломати домовилися зустрітися знову до кінця року.

Так, метою конференції було посадити за один стіл ізраїльтян та палестинців для проведення переговорів та пошуку політичного вирішення конфлікту на Близькому Сході. Натомість прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху кілька разів відмовлявся від запрошень взяти участь у конференції. Він назвав захід “конференцією маніпуляцій”.

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