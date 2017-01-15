Израильтян и палестинцев на конференции в Париже призвали к примирению
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Представители более 70 стран призвали Израиль и палестинцев к сосуществованию в формате двух государств, передает УНН со ссылкой на DW.
В резолюции по результатам саммита международное сообщество призвало стороны конфликта "официально подтвердить свою приверженность решению в формате двух государств", а также предостерегли от "действий в одностороннем порядке".
Кроме того, дипломаты договорились встретиться снова до конца года.
Так, целью конференции было посадить за один стол израильтян и палестинцев для проведения переговоров и поиска политического решения конфликта на Ближнем Востоке. Зато премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз отказывался от приглашений принять участие в конференции. Он назвал мероприятие "конференцией манипуляций".