Ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка

Інцидент стався на західному березі річки Йордан поруч з містом Хеврон, де розташований табір біженців.

Відзначається, що протестуючі палестинці кидали в автомобілі пляшки із горючою сумішшю.

Як повідомляв УНН, 24 грудня Ізраїль відкинув резолюцію РБ ООН, щодо заборони будівництва поселень на спірних палестинських територіях. У документі йдеться про заборону будівництва нових єврейських поселень на території Палестини.

Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.