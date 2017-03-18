Израильские военные застрелили палестинского подростка

Инцидент произошел на западном берегу реки Иордан рядом с городом Хеврон, где расположен лагерь беженцев.

Отмечается, что протестующие палестинцы бросали в автомобили бутылки с горючей смесью.

Как сообщал УНН, 24 декабря Израиль отверг резолюцию СБ ООН, о запрете строительства поселений на спорных палестинских территориях. В документе говорится о запрете строительства новых еврейских поселений на территории Палестины.

Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украины. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.