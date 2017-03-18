Израильские военные застрелили палестинского подростка

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 46555 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106372 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121783 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180912 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131951 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125910 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118118 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106563 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107587 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103926 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Израильские военные застрелили палестинского подростка

Израильские военные застрелили палестинского подростка

Киев  •  УНН

 • 15708 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Израильские военные в ходе протестов открыли огонь по протестующим палестинцам, в результате чего погиб 16-летний подросток, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел на западном берегу реки Иордан рядом с городом Хеврон, где расположен лагерь беженцев.

Отмечается, что протестующие палестинцы бросали в автомобили бутылки с горючей смесью.

Как сообщал УНН, 24 декабря Израиль отверг резолюцию СБ ООН, о запрете строительства поселений на спорных палестинских территориях. В документе говорится о запрете строительства новых еврейских поселений на территории Палестины.

Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украины. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

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