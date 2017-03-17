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Ізраїльські літаки обстріляли ракетами з Сирії

Ізраїльські літаки обстріляли ракетами з Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. З Сирії були випущені зенітні ракети у бік контрольованої Ізраїлем території рано вранці в п'ятницю після серії ізраїльських авіаударів у Сирії. Про це з посиланням на ізраїльських військових повідомляє Associated Press, передає УНН.

Як зазначається у заяві, ізраїльські військові літаки завдали ударів по кількох цілях у Сирії і повернулися в повітряний простір Ізраїлю, коли кілька зенітних ракет були запущені з Сирії в сторону ізраїльських літаків.

Ізраїльська система повітряної оборони перехопила одну з ракет, повідомили в армії і додали, що безпека ізраїльських цивільних осіб і ізраїльських літаків "не була поставлена під загрозу".

В армії повідомили, що інцидент став причиною задіяння сигналу повітряної тривоги в поселеннях єврейських громад в районі Йорданської долини Західного берега.

Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав удару по Сирії у відповідь на обстріл.

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