Ізраїльські літаки обстріляли ракетами з Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З Сирії були випущені зенітні ракети у бік контрольованої Ізраїлем території рано вранці в п'ятницю після серії ізраїльських авіаударів у Сирії. Про це з посиланням на ізраїльських військових повідомляє Associated Press, передає УНН.
Як зазначається у заяві, ізраїльські військові літаки завдали ударів по кількох цілях у Сирії і повернулися в повітряний простір Ізраїлю, коли кілька зенітних ракет були запущені з Сирії в сторону ізраїльських літаків.
Ізраїльська система повітряної оборони перехопила одну з ракет, повідомили в армії і додали, що безпека ізраїльських цивільних осіб і ізраїльських літаків "не була поставлена під загрозу".
В армії повідомили, що інцидент став причиною задіяння сигналу повітряної тривоги в поселеннях єврейських громад в районі Йорданської долини Західного берега.
Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав удару по Сирії у відповідь на обстріл.