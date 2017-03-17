Израильские самолеты обстреляли ракетами из Сирии

Как отмечается в заявлении, израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким целям в Сирии и вернулись в воздушное пространство Израиля, когда несколько зенитных ракет были запущены из Сирии в сторону израильских самолетов.

Израильская система воздушной обороны перехватила одну из ракет, сообщили в армии и добавили, что безопасность израильских гражданских лиц и израильских самолетов "не была поставлена ​​под угрозу".

В армии сообщили, что инцидент стал причиной задействования сигнала воздушной тревоги в поселениях еврейских общин в районе Иорданской долины Западного берега.

Напомним, ранее Израиль нанес удар по Сирии в ответ на обстрел.