Израильские самолеты обстреляли ракетами из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Из Сирии были выпущены зенитные ракеты в сторону контролируемой Израилем территории рано утром в пятницу после серии израильских авиаударов в Сирии. Об этом со ссылкой на израильских военных сообщает Associated Press, передает УНН.
Как отмечается в заявлении, израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким целям в Сирии и вернулись в воздушное пространство Израиля, когда несколько зенитных ракет были запущены из Сирии в сторону израильских самолетов.
Израильская система воздушной обороны перехватила одну из ракет, сообщили в армии и добавили, что безопасность израильских гражданских лиц и израильских самолетов "не была поставлена под угрозу".
В армии сообщили, что инцидент стал причиной задействования сигнала воздушной тревоги в поселениях еврейских общин в районе Иорданской долины Западного берега.
Напомним, ранее Израиль нанес удар по Сирии в ответ на обстрел.