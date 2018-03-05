Ізраїль заявив про готовність до прямих переговорів з Палестиною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Олександр Бен-Цві заявив про готовність країни до прямих переговорів за умови наявності змістовної програми, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Якщо будуть прямі переговори, то ми можемо з палестинцями сісти де завгодно і переговорити. Головне ж не в тому, де це робити, а про що говорити. Ось у чому питання. Тому що потрібна якась програма. Адже переговори полягають в обговоренні пропозицій сторін”, — сказав Бен-Цві.
Зокрема, він вказав на пропозиції, зроблені Ізраїлем в 2000 і 2008 роках, коли палестинській стороні було запропоновано частину територій, проте ці пропозиції були відкинуті.
“Коли інша сторона каже „ні “ на пропозицію отримати більшу частину територій то виникає питання, чого вони хочуть? Адже це ж не гра з нульовою сумою, це той випадок, коли я віддаю все, а ти нічого”, — підкреслив дипломат.
Як повідомляв УНН, чергове загострення у відносинах між Ізраїлем та Палестиною сталося після того як президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею ізраїльської держави. У травні поточного року США планує перенести туди своє посольство в Ізраїлі.