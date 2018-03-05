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Израиль заявил о готовности к прямым переговорам с Палестиной

Израиль заявил о готовности к прямым переговорам с Палестиной

Киев  •  УНН

 • 9026 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Заместитель министра иностранных дел Израиля Александр Бен-Цви заявил о готовности страны к прямым переговорам при условии наличия содержательной программы, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

“Если будут прямые переговоры, то мы можем с палестинцами сесть где угодно и переговорить. Главное же не в том, где это делать, а о чем говорить. Вот в чем вопрос. Потому что нужна какая-то программа. Ведь переговоры заключаются в обсуждении предложений сторон”, — сказал Бен-Цви.

В частности, он указал на предложения, сделанные Израилем в 2000 и 2008 годах, когда палестинской стороне была предложена часть территорий, однако эти предложения были отвергнуты.

“Когда другая сторона говорит „нет“ на предложение получить большую часть территорий то возникает вопрос, чего они хотят? Ведь это же не игра с нулевой суммой, это тот случай, когда я отдаю все, а ты ничего”, — подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, очередное обострение в отношениях между Израилем и Палестиной произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей израильского государства. В мае текущего года США планируют перенести туда свое посольство в Израиле.

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