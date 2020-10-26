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Ізраїль з листопада почне випробування вакцини від COVID-19 на людях

Ізраїль з листопада почне випробування вакцини від COVID-19 на людях

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ізраїль з 1 листопада почне перший етап клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на людях. Так, в першому етапі візьмуть участь 80 добровольців. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання News.ru.co.il.

"У неділю, 25 жовтня, Інститут біологічних досліджень імені Вейцмана повідомив, що гельсінська комісія МОЗ дозволила приступити до проведення першого етапу клінічних випробувань ізраїльської вакцини від коронавірусу на людях. Клінічні випробування почнуться 1 листопада, для цього підготовлено 25 тисяч порцій вакцини", - пише видання.

Відзначається, що випробування вакцини триватимуть не менше півроку і включатимуть до себе кілька етапів.

У першому етапі візьмуть участь 80 добровольців у віці від 18 до 55 років, які не мають проблем зі здоров'ям. Вакцинація буде проводитися в медичних центрах "Шиба" та "Адаса". На першому етапі вакцину отримають двоє людей. Залежно від їх реакції на неї, вакцину почнуть отримувати інші добровольці.

На другому етапі вакцину отримають 960 добровольців старше 18 років. Очікується, що цей етап почнеться в грудні і буде проходити одночасно в декількох лікарнях. На цьому етапі вчені будуть шукати ефективне дозування вакцини і стежити за її безпекою.

На третьому етапі, який, як очікується, почнеться в квітні, вакцина буде перевірена на 30 тисячах добровольців. Це останній етап випробувань, і в разі його успішного завершення, вакцина може бути схвалена для масового застосування.

"19 жовтня під час візиту міністра оборони Бені Ганца до Інституту імені Вейцмана вперше згадано назву, яку для своєї вакцини вибрали ізраїльські дослідники. Директор інституту Вейцмана професор Шмуель Шапіро повідомив, що вона буде називатися Brilife", - додає видання.

Нагадаємо, в Ізраїлі кабінет міністрів по боротьбі з коронавірусом прийняв рішення призупинити ослаблення діючих карантинних обмежень до 1 листопада.

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