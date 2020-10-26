Израиль с ноября начнет испытания вакцины от COVID-19 на людях

"В воскресенье, 25 октября, Институт биологических исследований имени Вейцмана сообщил, что Хельсинская комиссия Минздрава позволила приступить к проведению первого этапа клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса на людях. Клинические испытания начнутся 1 ноября, для этого подготовлено 25 тысяч порций вакцины", - пишет издание.

Отмечается, что испытания вакцины займут не менее полугода и будут включать в себя несколько этапов.

На первом этапе примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса". На первом этапе вакцину получат два человека. В зависимости от их реакции на нее, вакцину начнут получать другие добровольцы.

На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут искать эффективное дозирование вакцины и следить за ее безопасностью.

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцев. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.

"19 октября во время визита министра обороны Бени Ганца в Институт имени Вейцмана впервые упомянуто название, которое для своей вакцины выбрали израильские исследователи. Директор института Вейцмана профессор Шмуэль Шапиро сообщил, что она будет называться Brilife", - добавляет издание.

Напомним, в Израиле кабинет министров по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить ослабление действующих карантинных ограничений до 1 ноября.