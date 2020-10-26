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Израиль с ноября начнет испытания вакцины от COVID-19 на людях

Израиль с ноября начнет испытания вакцины от COVID-19 на людях

Киев  •  УНН

 • 14088 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Израиль с 1 ноября начнет первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. Так, в первом этапе примут участие 80 добровольцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание News.ru.co.il.

"В воскресенье, 25 октября, Институт биологических исследований имени Вейцмана сообщил, что Хельсинская комиссия Минздрава позволила приступить к проведению первого этапа клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса на людях. Клинические испытания начнутся 1 ноября, для этого подготовлено 25 тысяч порций вакцины", - пишет издание.

Отмечается, что испытания вакцины займут не менее полугода и будут включать в себя несколько этапов.

На первом этапе примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса". На первом этапе вакцину получат два человека. В зависимости от их реакции на нее, вакцину начнут получать другие добровольцы.

На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут искать эффективное дозирование вакцины и следить за ее безопасностью.

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцев. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.

"19 октября во время визита министра обороны Бени Ганца в Институт имени Вейцмана впервые упомянуто название, которое для своей вакцины выбрали израильские исследователи. Директор института Вейцмана профессор Шмуэль Шапиро сообщил, что она будет называться Brilife", - добавляет издание.

Напомним, в Израиле кабинет министров по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить ослабление действующих карантинных ограничений до 1 ноября.

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