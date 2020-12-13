Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Бутаном
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Бутаном, країною з переважанням буддистів, що є сусідами з Індією. Угода підписана після декількох років контактів між країнами. Про це йдеться в заяві МЗС Ізраїлю, передає УНН.
“Коло визнання Ізраїлю зростає і розширюється. Встановлення відносин між нами і Королівством Бутан стане ще однією віхою в поглибленні зв’язків Ізраїлю в Азії”, — сказав міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі.
Церемонія підписання угоди відбулася між послами Ізраїлю і Бутану в Індії в суботу в посольстві Ізраїлю в Нью-Делі.
“Встановлення дипломатичних відносин створить нові можливості для співпраці між двома країнами в галузі управління водними ресурсами, технологій, розвитку людських ресурсів, сільськогосподарських наук і інших областях взаємної вигоди”, — йдеться в спільному релізі двох країн.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав цю угоду.
“Я вітаю встановлення відносин між Ізраїлем і Бутаном. Це ще один плід мирних угод. Ми контактуємо і з іншими державами, які хочуть приєднатися і встановити з нами відносини”, — заявив Нетаніягу.
Нагадаємо, Ізраїль і Марокко домовилися про нормалізацію відносин в рамках угоди, укладеної за допомогою США, що зробило Марокко четвертої арабською країною після ОАЕ, Бахрейну та Судану, яка припинила військові дії з Ізраїлем за останні чотири місяці.