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Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Бутаном

Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Бутаном

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Ізраїль встановив дипломатичні відносини з Бутаном, країною з переважанням буддистів, що є сусідами з Індією. Угода підписана після декількох років контактів між країнами. Про це йдеться в заяві МЗС Ізраїлю, передає УНН.

“Коло визнання Ізраїлю зростає і розширюється. Встановлення відносин між нами і Королівством Бутан стане ще однією віхою в поглибленні зв’язків Ізраїлю в Азії”, — сказав міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Церемонія підписання угоди відбулася між послами Ізраїлю і Бутану в Індії в суботу в посольстві Ізраїлю в Нью-Делі.

“Встановлення дипломатичних відносин створить нові можливості для співпраці між двома країнами в галузі управління водними ресурсами, технологій, розвитку людських ресурсів, сільськогосподарських наук і інших областях взаємної вигоди”, — йдеться в спільному релізі двох країн.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав цю угоду.

“Я вітаю встановлення відносин між Ізраїлем і Бутаном. Це ще один плід мирних угод. Ми контактуємо і з іншими державами, які хочуть приєднатися і встановити з нами відносини”, — заявив Нетаніягу.

Нагадаємо, Ізраїль і Марокко домовилися про нормалізацію відносин в рамках угоди, укладеної за допомогою США, що зробило Марокко четвертої арабською країною після ОАЕ, Бахрейну та Судану, яка припинила військові дії з Ізраїлем за останні чотири місяці.

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