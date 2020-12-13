Израиль установил дипломатические отношения с Бутаном
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Израиль установил дипломатические отношения с Бутаном, страной с преобладанием буддистов, соседствующей с Индией. Соглашение подписано после нескольких лет контактов между странами. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля, передает УНН.
“Круг признания Израиля растет и расширяется. Установление отношений между нами и Королевством Бутан станет еще одной вехой в углублении связей Израиля в Азии”, — сказал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
Церемония подписания соглашения прошла между послами Израиля и Бутана в Индии в субботу в посольстве Израиля в Нью-Дели.
“Установление дипломатических отношений создаст новые возможности для сотрудничества между двумя странами в области управления водными ресурсами, технологий, развития человеческих ресурсов, сельскохозяйственных наук и других областях взаимной выгоды”, — говорится в совместном релизе двух стран.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал это соглашение.
“Я приветствую установление отношений между Израилем и Бутаном. Это еще один плод мирных соглашений. Мы контактируем и с другими государствами, которые хотят присоединиться и установить с нами отношения”, — заявил Нетаниягу.
Напомним, Израиль и Марокко договорились о нормализации отношений в рамках сделки, заключенной с помощью США, что сделало Марокко четвертой арабской страной после ОАЭ, Бахрейна и Судана, которая прекратила военные действия с Израилем за последние четыре месяца.