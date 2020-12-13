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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66159 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88089 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113538 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148781 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197758 просмотра

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Израиль установил дипломатические отношения с Бутаном

Израиль установил дипломатические отношения с Бутаном

Киев  •  УНН

 • 14743 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Израиль установил дипломатические отношения с Бутаном, страной с преобладанием буддистов, соседствующей с Индией. Соглашение подписано после нескольких лет контактов между странами. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля, передает УНН.

“Круг признания Израиля растет и расширяется. Установление отношений между нами и Королевством Бутан станет еще одной вехой в углублении связей Израиля в Азии”, — сказал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Церемония подписания соглашения прошла между послами Израиля и Бутана в Индии в субботу в посольстве Израиля в Нью-Дели.

“Установление дипломатических отношений создаст новые возможности для сотрудничества между двумя странами в области управления водными ресурсами, технологий, развития человеческих ресурсов, сельскохозяйственных наук и других областях взаимной выгоды”, — говорится в совместном релизе двух стран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал это соглашение.

“Я приветствую установление отношений между Израилем и Бутаном. Это еще один плод мирных соглашений. Мы контактируем и с другими государствами, которые хотят присоединиться и установить с нами отношения”, — заявил Нетаниягу.

Напомним, Израиль и Марокко договорились о нормализации отношений в рамках сделки, заключенной с помощью США, что сделало Марокко четвертой арабской страной после ОАЭ, Бахрейна и Судана, которая прекратила военные действия с Израилем за последние четыре месяца.

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