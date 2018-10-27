Ізраїль відреагував на масове вбивство в синагозі у США

“Я вражений жахливим нападом на синагогу в Піттсбурзі. Народ Ізраїлю сумує разом з сім’ями загиблих. Ми висловлюємо нашу солідарність з єврейською громадою Піттсбурга і, як і весь американський народ, обурені цим кричущим актом антисемітизму”, — сказав прем’єр. “Ми молимося за якнайшвидше одужання постраждалих”, — додав Нетаньяху.

За останніми офіційними даними, білий чоловік вранці в суботу відкрив вогонь з автоматичної зброї по прихожанам однієї з синагог Піттсбурга. Влада заявила про безліч жертв, в тому числі шість поранених. Як повідомила телекомпанія NBC, загинули вісім чоловік, ще 12, включаючи трьох поліцейських, отримали поранення. CNN наполягає на правильності інформації про чотири жертви і 12 постраждалих. Нападник був затриманий, він поранений.