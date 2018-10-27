Израиль отреагировал на массовое убийство в синагоге в США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в американском Питтсбурге и выразил солидарность с еврейской общиной города. Соответствующее заявление главы израильского правительства распространила в субботу его канцелярия, информирует УНН.
“Я потрясен чудовищным нападением на синагогу в Питтсбурге. Народ Израиля скорбит вместе с семьями погибших. Мы выражаем нашу солидарность с еврейской общиной Питтсбурга и, как и весь американский народ, возмущены этим вопиющим актом антисемитизма”, — сказал премьер. “Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших”, — добавил Нетаньяху.
По последним официальным данным, белый мужчина утром в субботу открыл огонь из автоматического оружия по прихожанам одной из синагог Питтсбурга. Власти заявили о множестве жертв, в том числе шесть раненых. Как сообщила телекомпания NBC, погибли восемь человек, еще 12, включая трех полицейских, получили ранения. CNN настаивает на правильности информации о четырех жертвах и 12 пострадавших. Нападавший был задержан, он ранен.