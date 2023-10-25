Ізраїль відмовляє у візах чиновникам ООН після слів Гутерреша
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що країна відмовить у візах офіційним особам ООН через позицію генерального секретаря Антоніа Гутерреша щодо Палестини та ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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"Через його зауваження ми відмовимо у видачі віз представникам ООН. Ми вже відмовили у візі заступнику генерального секретаря з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу. Настав час дати їм урок", — сказав Ердан.
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Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «важливо визнати, що атаки ХАМАС не відбувалися у вакуумі» і «палестинський народ зазнав 56 років задушливої окупації».
Водночас генсекретар ООН наголосив, що невдоволення палестинського народу не може виправдати жахливі напади ХАМАС, "і ці жахливі напади не можуть виправдати колективне покарання палестинського народу".
"Палестинський народ зазнав 56 років задушливої окупації. Вони бачили, як їхню землю невпинно пожирали поселення і страждали від насильства, їхня економіка була пригнічена. Їхні люди були переміщені, а їхні будинки зруйновані. Їхні надії на політичне розв'язання свого становища зникли", — раніше сказав Гутерреш.
Посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан після цих слів закликав генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша піти у відставку.