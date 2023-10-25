Израиль отказывает в визах чиновникам ООН после слов Гутерреша
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что страна откажет в визах официальным лицам ООН из-за позиции генерального секретаря Антониа Гутерреша по Палестине и ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
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"Из-за его замечаний мы откажем в выдаче виз представителям ООН. Мы уже отказали в визе заместителю генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Пришло время преподать им урок", — сказал Эрдан.
Напомним
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «важно признать, что атаки ХАМАС не происходили в вакууме» и «палестинский народ испытал 56 лет удушающей оккупации».
В то же время генсекретарь ООН подчеркнул, что недовольство палестинского народа не может оправдать ужасные нападения ХАМАС, "и эти ужасные нападения не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа".
"Палестинский народ испытал 56 лет удушающей оккупации. Они видели, как их землю неустанно пожирали поселения и страдали от насилия, их экономика была подавлена. Их люди были перемещены, а их дома разрушены. Их надежды на политическое решение своего положения исчезли", — ранее сказал Гутерреш.
Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан после этих слов призвал генсекретаря ООН Антониу Гутерреша уйти в отставку.