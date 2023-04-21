Ізраїль відкрив посольство в Туркменістані неподалік кордону з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Елі Коен відкрив постійне посольство країни у Туркменістані та заявив, що цей крок зміцнить позиції Ізраїлю в Центральній Азії, передає УНН.
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Коен під час першого з 1994 року візиту високопоставленого ізраїльського дипломата зустрівся із президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим.
"Зв'язки з Туркменістаном мають велике значення для безпеки та дипломатії, і цей візит зміцнить позиції Ізраїлю в регіоні", - написав Коен у Twitter.
Відкриття постійного дипломатичного представництва у столиці Ашхабаді, приблизно за 25 кілометрів від іранського кордону, дає Ізраїлю третє посольство у Середній Азії разом із Казахстаном та Узбекистаном.
Туркменістан, який має величезні запаси природного газу, дотримується жорстко нейтральної зовнішньої політики. Він залишався значною мірою ізольованим за автократичних правителів з моменту здобуття незалежності після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.