Израиль открыл посольство в Туркменистане недалеко от границы с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр иностранных дел Эли Коэн открыл постоянное посольство страны в Туркменистане и заявил, что этот шаг укрепит позиции Израиля в Центральной Азии, передает УНН.
Детали
Коэн во время первого с 1994 года визита высокопоставленного израильского дипломата встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
"Связи с Туркменистаном имеют большое значение для безопасности и дипломатии, и этот визит укрепит позиции Израиля в регионе", - написал Коэн в Twitter.
Открытие постоянного дипломатического представительства в столице Ашхабаде, примерно в 25 километрах от иранской границы, дает Израилю третье посольство в Средней Азии вместе с Казахстаном и Узбекистаном.
Туркменистан, обладающий огромными запасами природного газа, придерживается жестко нейтральной внешней политики. Он оставался в значительной степени изолированным при автократических правителях с момента обретения независимости после распада Советского Союза в 1991 году.