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Израиль открыл посольство в Туркменистане недалеко от границы с Ираном

Израиль открыл посольство в Туркменистане недалеко от границы с Ираном

Киев • УНН

 • 489592 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр иностранных дел Эли Коэн открыл постоянное посольство страны в Туркменистане и заявил, что этот шаг укрепит позиции Израиля в Центральной Азии, передает УНН.

Детали

Коэн во время первого с 1994 года визита высокопоставленного израильского дипломата встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

"Связи с Туркменистаном имеют большое значение для безопасности и дипломатии, и этот визит укрепит позиции Израиля в регионе", - написал Коэн в Twitter.

Открытие постоянного дипломатического представительства в столице Ашхабаде, примерно в 25 километрах от иранской границы, дает Израилю третье посольство в Средней Азии вместе с Казахстаном и Узбекистаном.

Туркменистан, обладающий огромными запасами природного газа, придерживается жестко нейтральной внешней политики. Он оставался в значительной степени изолированным при автократических правителях с момента обретения независимости после распада Советского Союза в 1991 году.

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