Ізраїль вдарив по пункту запуску ракет ХАМАС, який розташували поряд з мечеттю та дитячим садком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Минулої доби ізраїльська армія завдала авіаудари по 250 об’єктах ХАМАСу. Про це повідомляється на їх офіційному акаунті у Telegram, пише УНН.
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У повідомленні Армії оборони Ізраїлю йдеться, що за минулу добу винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по більш ніж 250 об'єктах терору ХАМАС в секторі Газа, в тому числі по об'єктах терористичної інфраструктури, оперативних командних центрах, шахтах тунелів і ракетних установках, розміщених в центрі цивільних районів, з яких протягом всієї війни велися обстріли ізраїльської території.
Крім того, ізраїльські військово-морські сили завдали удару по пункту запуску ракет класу "земля-повітря" ХАМАС в районі Хан-Юніса.
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«Пост розташований поруч з мечеттю і дитячим садком, що є ще одним доказом того, що ХАМАС навмисно використовує цивільні об'єкти в цілях терору», - підкреслюють представники Ізраїлю.
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