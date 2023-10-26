Израиль ударил по пункту запуска ракет ХАМАС, который расположили рядом с мечетью и детским садом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За прошедшие сутки израильская армия нанесла авиаудары по 250 объектам ХАМАС. Об этом сообщается на их официальном аккаунте в Telegram, пишет УНН.
Детали
В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что за минувшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 250 объектам террора ХАМАС в секторе Газа, в том числе по объектам террористической инфраструктуры, оперативным командным центрам, шахтам туннелей и ракетным установкам, размещенным в центре гражданских районов, из которых на протяжении всей войны велись обстрелы израильской территории.
Кроме того, израильские военно-морские силы нанесли удар по пункту запуска ракет класса "земля-воздух" ХАМАС в районе Хан-Юниса.
Цитата
«Пост расположен рядом с мечетью и детским садом, что является еще одним доказательством того, что ХАМАС намеренно использует гражданские объекты в целях террора», - подчеркивают представители Израиля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦАХАЛ сообщил о ночном рейде с танками на территории сектора Газа