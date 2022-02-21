Ізраїль успішно випробував морську систему протиповітряної оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У понеділок Ізраїль заявив, що успішно випробував нову морську систему протиповітряної оборони, перехопивши низку загроз, які чиновники назвали ключовим рівнем захисту від Ірану та його довірених осіб у регіоні. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Система "C-Dome" — це морська версія "Залізного купола", яка використовувалася для збивання ракет, випущених із сектора Газа протягом останнього десятиліття. "C-Dome" встановлюють на військових кораблях-корветах останнього покоління Ізраїлю, які захищають берегову лінію та морські ресурси природного газу в Середземному морі.
У ході випробувань імітували низку вхідних загроз, включаючи ракети, крилаті ракети та безпілотники, повідомляє Міноборони.
"Системи, які ми розробляємо як частину багаторівневої системи протиракетної оборони Ізраїлю, дозволяють нам діяти проти іранських проксі в регіоні та захищатися від їхніх систем зброї, які постійно модернізуються, — сказав міністр оборони Бенні Ганц. — Ми продовжуємо бути на два кроки попереду їх і продовжимо розвивати та вдосконалювати наші можливості, щоб зберегти перевагу в безпеці в регіоні".
У міністерстві заявили, що випробування були проведені нещодавно, але відмовилися назвати точний термін.
"C-Dome" має стати частиною багатошарової системи протиракетної оборони Ізраїлю, яка включає зброю, здатну перехоплювати все, від ракет великої дальності до ракет малої дальності.
Доповнення
Підтримувана Іраном "Хезболла" минулого тижня запустила кілька безпілотників у повітряний простір Ізраїлю, і, як вважають, Іран близький до підписання нової міжнародної ядерної угоди з глобальними державами, яка дозволить йому позбавитися жорстких санкцій. Ізраїль виступає проти цієї угоди і побоюється, що Іран переведе кошти таким посередникам, як "Хезболла".
"Хезболла" не приховує, що націлиться на газові платформи Ізраїлю, якщо почнеться бій. Ізраїль та "Хезболла" вели місячну війну в 2006 році. Під час цієї боротьби "Хезболла" випустила ракету, яка вразила ізраїльський військовий корабель, убивши чотирьох ізраїльських солдатів.