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Израиль успешно испытал морскую систему противовоздушной обороны

Израиль успешно испытал морскую систему противовоздушной обороны

Киев • УНН

 • 99600 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В понедельник Израиль заявил, что успешно испытал новую морскую систему противовоздушной обороны, перехватив ряд угроз, которые чиновники назвали ключевым уровнем защиты от Ирана и его доверенных лиц в регионе. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Система "C-Dome" — это морская версия "Железного купола", которая использовалась для сбивания ракет, выпущенных из сектора Газа в течение последнего десятилетия. "C-Dome" устанавливают на военных кораблях-корветах последнего поколения Израиля, которые защищают береговую линию и морские ресурсы природного газа в Средиземном море.

В ходе испытаний имитировали ряд входящих угроз, включая ракеты, крылатые ракеты и беспилотники, сообщает Минобороны.

"Системы, которые мы разрабатываем как часть многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля, позволяют нам действовать против иранских прокси в регионе и защищаться от их систем оружия, которые постоянно модернизируются, — сказал министр обороны Бенни Ганц. — Мы продолжаем быть на два шага впереди их и продолжим развивать и совершенствовать наши возможности, чтобы сохранить преимущество безопасности в регионе".

В министерстве заявили, что испытания были проведены недавно, но отказались назвать точный срок.

"C-Dome" должна стать частью многослойной системы противоракетной обороны Израиля, которая включает оружие, способное перехватывать все, от ракет большой дальности до ракет малой дальности.

Дополнение

Поддерживаемая Ираном "Хезболла" на прошлой неделе запустила несколько беспилотников в воздушное пространство Израиля, и, как полагают, Иран близок к подписанию новой международной ядерной сделки с глобальными державами, которая позволит ему избавиться от жестких санкций. Израиль выступает против этого соглашения и опасается, что Иран переведет средства таким посредникам, как "Хезболла".

"Хезболла" не скрывает, что нацелится на газовые платформы Израиля, если начнется бой. Израиль и "Хезболла" вели месячную войну в 2006 году. Во время этой борьбы "Хезболла" выпустила ракету, которая поразила израильский военный корабль, убив четырех израильских солдат.

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