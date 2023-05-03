Ізраїль та сектор Гази домовилися про припинення вогню - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня УНН. Ізраїль та сектор Гази домовилися про припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
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Повідомляється, що Ізраїль та Сектор Гази погодилися припинити вогонь.
Повідомлення надійшло приблизно через 24 години після того, як Ізраїль оголосив про смерть одного з лідерів "Ісламського джихаду", Хадера Аднана.
Перед домовленістю про перемир'я, ЦАХАЛ повідомляв, що військові літаки та гелікоптери знову атакували цілі ХАМАС у відповідь на ракетні обстріли Ізраїлю протягом дня.
Так, Ізраїль атакував місце, яке ХАМАС використовував для навчання, склад зброї, та два військові об’єкти.
Нагадаємо
Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл.