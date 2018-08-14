Ізраїль сьогодні внесе заставу за "Євробачення" - ЗМІ

За даними видання, грошова сума може бути переведена до Європейського мовного союзу (ЕМС) у вівторок, 14 серпня, у день, коли спливає відведений термін для внесення застави, необхідної для проведення "Євробачення" в країні.



Повідомляється, що ізраїльський мінфін запропонував Kan взяти кредит для оплати депозиту. Згідно з умовами угоди, у разі, якщо корпорація не зможе повернути кредит "через непередбачені обставини", виплатить кредит уряд.



Фінансування всього конкурсу, який, за підрахунками, може коштувати до 35 мільйонів євро, або 150 мільйонів нових ізраїльських шекелів - досі не вирішено. Зазначається, що бюджет Kan у 2018 році склав 747 мільйонів шекелів.



Як повідомляв УНН, ЕМС має план надзвичайних дій на той випадок, якщо ізраїльська корпорація суспільного мовлення Kan не внесе у встановлений термін, який закінчується 14 серпня, гарантійний внесок для проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2019”.



