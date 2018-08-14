Израиль сегодня внесет залог за "Евровидение" - СМИ

По данным издания, денежная сумма может быть переведена в Европейский вещательный союз (ЕВС) во вторник, 14 августа, в день, когда истекает отведенный срок для внесения залога, необходимого для проведения "Евровидения" в стране.



Сообщается, что израильский Минфин предложил Kan взять кредит для оплаты депозита. По условиям соглашения, в случае, если корпорация не сможет вернуть кредит "по непредвиденным обстоятельствам", выплатит кредит правительство.



Финансирование всего конкурса, который, по подсчетам, может стоить до 35 млрд евро, или 150 млн новых израильских шекелей - до сих пор не решен. Отмечается, что бюджет Kan в 2018 году составил 747 млн шекелей.



Как сообщал УНН, ЕВС имеет план чрезвычайных действий на тот случай, если израильская корпорация общественного вещания Kan не внесет в установленный срок, который истекает 14 августа, гарантийный взнос для проведения песенного конкурса "Евровидение-2019".



