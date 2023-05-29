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Ізраїль протестував морську версію системи ППО "Залізний купол"

Ізраїль протестував морську версію системи ППО "Залізний купол"

Київ • УНН

 • 520771 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Ізраїль у понеділок оголосив про успішні випробування морської версії своєї системи ППО «Залізний купол», інформує УНН.

Деталі

У заяві міністерства оборони йдеться про те, що система захисту C-Dome успішно перехопила передові цілі, які загрожують «інфраструктурі та стратегічним об'єктам Ізраїлю в його винятковій економічній зоні».

Згідно із заявою, ізраїльська армія розміщуватиме батареї «Залізний купол» не на нафтових вежах, а на кораблях «Saar 6».

Міноборони, однак, не уточнило, коли нову систему ППО буде введено в дію або розгорнуто.

Додамо

Ліванське угруповання «Хізбалла» нещодавно кілька разів натякало, що ізраїльські об'єкти в морі можуть стати можливими цілями в будь-якому майбутньому конфлікті між ними.

Система C-Dome є спільним проектом ВМС Ізраїлю, Організації протиракетної оборони Ізраїлю (IMDO) та компанії Rafael Advanced Defense Systems.

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