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Израиль протестировал морскую версию системы ПВО "Железный купол"

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Израиль в понедельник объявил об успешных испытаниях морской версии своей системы ПВО «Железный купол», информирует УНН.

Детали

В заявлении министерства обороны говорится о том, что система защиты C-Dome успешно перехватила передовые цели, которые угрожают «инфраструктуре и стратегическим объектам Израиля в его исключительной экономической зоне».

Согласно заявлению, израильская армия будет размещать батареи «Железный купол» не на нефтяных башнях, а на кораблях «Saar 6».

Минобороны, однако, не уточнило, когда новая система ПВО будет введена в действие или развернута.

Добавим

Ливанская группировка «Хизбалла» недавно несколько раз намекала, что израильские объекты в море могут стать возможными целями в любом будущем конфликте между ними.

Система C-Dome является совместным проектом ВМС Израиля, Организации противоракетной обороны Израиля (IMDO) и компании Rafael Advanced Defense Systems.

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