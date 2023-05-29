Израиль протестировал морскую версию системы ПВО "Железный купол"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Израиль в понедельник объявил об успешных испытаниях морской версии своей системы ПВО «Железный купол», информирует УНН.
Детали
В заявлении министерства обороны говорится о том, что система защиты C-Dome успешно перехватила передовые цели, которые угрожают «инфраструктуре и стратегическим объектам Израиля в его исключительной экономической зоне».
Согласно заявлению, израильская армия будет размещать батареи «Железный купол» не на нефтяных башнях, а на кораблях «Saar 6».
Минобороны, однако, не уточнило, когда новая система ПВО будет введена в действие или развернута.
Добавим
Ливанская группировка «Хизбалла» недавно несколько раз намекала, что израильские объекты в море могут стать возможными целями в любом будущем конфликте между ними.
Система C-Dome является совместным проектом ВМС Израиля, Организации противоракетной обороны Израиля (IMDO) и компании Rafael Advanced Defense Systems.