Ізраїль пом'янув легендарного футболіста В.Чанова хвилиною мовчання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Суботній матч чемпіонату Ізраїлю між командами “Маккабі” (Хайфа) та “Хапоель” (Хайфа) розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про видатного воротаря Віктора Чанова, передає УНН із посиланням на прес-службу ФК “Динамо”.
Як відзначили у прес-службі ФК, після закінчення виступів за «Динамо» (Київ), в 1990 році Віктор Чанов переїхав до Ізраїлю, де спершу три сезони провів з клубі «Маккабі» (Хайфа), а потім ще один сезон в «Бней Єгуді» (Тель-Авів). У 1991 році Віктор Вікторович став чемпіоном Ізраїлю, а в 1991 і 1993 роках володарем Кубка Ізраїлю.
Нагадаємо, у Києві попрощались із видатним гравцем київського “Динамо” Віктором Чановим.
Поховали футболіста на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, екс-воротар київського “Динамо” Віктор Чанов помер у Києві на 58-му році життя.
Зазначимо, що Віктор Вікторович народився в 1959 році в Донецьку у воротарській сім’ї.
Крім “Динамо”, грав за “Шахтар”, “ЦСКА Борисфен” і ізраїльські клуби.
Був тренером “біло-блакитних”. В останні роки займався бізнесом.