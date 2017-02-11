Израиль помянул легендарного футболиста В.Чанова минутой молчания
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Субботний матч чемпионата Израиля между командами "Маккаби" (Хайфа) и "Хапоэль" (Хайфа) начался с минуты молчания в память о выдающемся вратаре Викторе Чанове, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо".
Как отметили в пресс-службе ФК, после окончания выступлений за "Динамо" (Киев), в 1990 году Виктор Чанов переехал в Израиль, где сначала три сезона провел с клубе "Маккаби" (Хайфа), а затем еще один сезон в "Бней Иегуди" (Тель-Авив). В 1991 году Виктор Викторович стал чемпионом Израиля, а в 1991 и 1993 годах обладателем Кубка Израиля.
Напомним, в Киеве попрощались с выдающимся игроком киевского "Динамо" Виктором Чановым.
Похоронили футболиста на Байковом кладбище.
Напомним, экс-вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов умер в Киеве на 58-м году жизни.
Отметим, что Виктор Викторович родился в 1959 году в Донецке во вратарской семье.
Кроме "Динамо", играл за "Шахтер", "ЦСКА Борисфен" и израильские клубы.
Был тренером "бело-голубых". В последние годы занимался бизнесом.