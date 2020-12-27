Ізраїль планує вакцинувати понад 150 тис. людей на добу

“Я сподіваюся, що протягом місяця мільйони людей отримають своє перше щеплення, якщо не друге”, — сказав Леві.

Леві також сказав, що в лютому населення, що відноситься до групи ризику, повинно бути в значній мірі вакциновано двома необхідними дозами вакцини. “Але все залежить від двох речей — по-перше, чи зможуть компанія Pfizer і компанія Moderna збільшити поставки вакцин в Ізраїль. І друге, звичайно, це те, щоб громадськість прийшла на щеплення”, — сказав Леві.

Він додав, що нестачі в вакцинах немає, і що намір полягає в тому, щоб в разі необхідності людям робили щеплення сім днів на тиждень, 24 години на добу.

Як пише видання, при такому темпі переважна більшість населення зможе пройти вакцинацію до кінця березня. Ізраїльські лікарні приєднаються до зусиль по вакцинації на наступному тижні, і сотні медиків ЗС Ізраїлю також візьмуть в ній участь, щоб допомогти прискорити цей процес.

Раніше через COVID-19 Ізраїль запровадив третій національний локдаун.