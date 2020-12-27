Израиль планирует вакцинировать более 150 тыс. человек в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Израиль надеется достичь уровня вакцинации не менее 150 тыс. человек в день. Об этом заявил в субботу министр здравоохранения Израиля Чези Леви, передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
“Я надеюсь, что в течение месяца миллионы людей получат свое первые прививки, если не вторые”, — сказал Леви.
Леви также сказал, что в феврале население, которое относится к группе риска, должно быть в значительной степени привито двумя необходимыми дозами вакцины. “Но все зависит от двух вещей — во-первых, смогут ли компания Pfizer и компания Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. И второе, конечно, это то, чтобы общественность пришла на прививку”, — сказал Леви.
Он добавил, что недостатка в вакцинах нет, и что намерение состоит в том, чтобы в случае необходимости людям прививали семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
Как пишет издание, при таком темпе подавляющее большинство населения сможет пройти вакцинацию до конца марта. Израильские больницы присоединятся к усилиям по вакцинации на следующей неделе, и сотни медиков ВС Израиля также примут в ней участие, чтобы помочь ускорить этот процесс.
Ранее из-за COVID-19 Израиль ввел третий национальный локдаун.