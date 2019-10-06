Ізраїль планує укласти угоди про ненапад з країнами Перської затоки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що просуває ініціативу щодо укладення з арабськими країнами Перської затоки угод про ненапад. Відповідний запис глава зовнішньополітичного відомства єврейської держави зробив у неділю в Twitter, передає УНН.
“Останнім часом за підтримки прем’єр-міністра (Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху) я просуваю дипломатичну ініціативу щодо підписання з арабськими країнами Перської затоки угод про ненапад. Цей історичний крок покладе край конфлікту і дозволить розвивати співпрацю в цивільній сфері до підписання мирних угод”, — написав Кац.
Міністр також повідомив, що “під час візиту в ООН представив цю ініціативу міністрам закордонних справ арабських країн і спецпредставникові США на міжнародних переговорах Джейсону Грінблатту”. “Я буду продовжувати працювати над зміцненням статусу Ізраїлю в регіоні і в усьому світі”, — додав він. Кац представляв Ізраїль на сесії Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня в Нью-Йорку.
У єврейської держави встановлені дипломатичні відносини з двома арабськими країнами — Єгиптом і Йорданією.
לאחרונה אני מקדם, בגיבוי רה״מ, יוזמה מדינית לחתימת ״הסכמי אי לוחמה״ עם מדינות המפרץ הערביות. מהלך הסטורי, שישים קץ לסכסוך ויאפשר שת״פ אזרחי עד לחתימת הסכמי שלום. בביקורי באו״ם הצגתי את התוכנית לשרי חוץ ערביים ולשליח האמריקאי גרינבלט. אמשיך לפעול לחיזוק מעמד ישראל באזור ובעולם. pic.twitter.com/cNwl60igEN— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 6, 2019
Як писав УНН, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Сполучене Королівство висловили на початку вересня стурбованість повідомленням про можливу анексію районів на Західному березі річки Йордан.