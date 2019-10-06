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Израиль планирует заключить соглашения о ненападении со странами Персидского залива

Киев • УНН

 • 10769 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что продвигает инициативу по заключению с арабскими странами Персидского залива соглашений о ненападении. Соответствующую запись глава внешнеполитического ведомства еврейского государства сделал в воскресенье в Twitter, передает УНН.

Израиль планирует заключить соглашения о ненападении со странами Персидского залива

“В последнее время при поддержке премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху) я продвигаю дипломатическую инициативу по подписанию с арабскими странами Персидского залива соглашений о ненападении. Этот исторический шаг положит конец конфликту и позволит развивать сотрудничество в гражданской сфере до подписания мирных соглашений”, — написал Кац.

Министр также сообщил, что “во время визита в ООН представил эту инициативу министрам иностранных дел арабских стран и спецпредставителю США на международных переговорах Джейсону Гринблатту”. “Я буду продолжать работать над укреплением статуса Израиля в регионе и во всем мире”, — добавил он. Кац представлял Израиль на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября в Нью-Йорке.

В еврейского государства установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами — Египтом и Иорданией.

לאחרונה אני מקדם, בגיבוי רה“מ, יוזמה מדינית לחתימת “הסכמי אי לוחמה” עם מדינות המפרץ הערביות. מהלך הסטורי, שישים קץ לסכסוך ויאפשר שת"פ אזרחי עד לחתימת הסכמי שלום. בביקורי באו"ם הצגתי את התוכנית לשרי חוץ ערביים ולשליח האמריקאי גרינבלט. אמשיך לפעול לחיזוק מעמד ישראל באזור ובעולם. pic.twitter.com/cNwl60igEN

— ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 6, 2019

Как писал УНН, Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство выразили в начале сентября обеспокоенность сообщением о возможной аннексии районов на Западном берегу реки Иордан.

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