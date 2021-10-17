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Ізраїль має намір запустити програму експрес-репатріації медиків: рішення ухвалять найближчим часом

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ізраїльський уряд найближчим часом має намір затвердити і прийняти реформу, яка дозволить лікарям з пострадянського простору зробити екстрену репатріацію за скороченою процедурою. Про це УНН повідомляє з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Деталі

Метою реформи є скорочення гострого кадрового дефіциту в системі охорони здоров'я. Ініціаторами програми є міністерство алії і інтеграції на чолі з Пніна Тамано-Шата. У підготовці реформи також брали участь канцелярія глави уряду, міністерства фінансів та охорони здоров'я, і Сохнут.

Якщо програму ухвалять, в Ізраїль зможуть приїхати близько 3 тисяч репатріантів з медичною освітою - країни СНД, США, Канади, Франції та Аргентини.

Як зазначає "Сьомий телеканал" Ізраїлю, швидка репатріація буде проводитися за допомогою відбіркової комісії, яка розробить критерії для швидкої репатріації лікарів - з упором на їх оперативне та ефективне працевлаштування в ізраїльських лікарняних касах та інших медичних установах.

Крім того, буде створена інтернет-платформа на чотирьох мовах: англійська, російська, французька та іспанська, за допомогою якої потенційні лікарі-репатріанти зможуть подавати документи на отримання ізраїльської медичної ліцензії та працевлаштування ще до переїзду в Ізраїль.

Третім пунктом реформи є швидке вивчення івриту. Міністерство репатріації займеться розробкою експрес-курсів івриту з упором на медичну термінологію, які будуть організовані в країнах похождження, щоб полегшити лікарям процес отримання ліцензії на роботу в Ізраїлі.

Останнім пунктом програми називають продовження ще на три роки спеціальної поправки до закону про роботу в сфері охорони здоров'я, яка дозволяє репатріантам з певними медичними спеціальностями (фізіотерапія, логопеди, фахівці-дієтологи) і стажем більше п'яти років в країні отримати в Ізраїлі швидку ліцензію для роботи.

Додамо

В кінці серпня комісія міністрів по боротьбі з коронавірусів Ізраїлю оголосила, що всі соціальні працівники, які не пройшли курс вакцинації, не зможуть вийти на роботу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на суботу, 16 жовтня, в країні залишилося 19 797 зареєстрованих носіїв коронавируса, що на 328 осіб менше, ніж у п'ятницю (20 125 хворих).

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