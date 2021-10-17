Израиль намерен запустить программу экспресс-репатриации медиков: решение примут в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Израильское правительство в ближайшее время намерено утвердить и принять реформу, которая позволит врачам из постсоветского пространства совершить экстренную репатриацию по сокращенной процедуре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на израильские СМИ.
Детали
Целью реформы является сокращения острого кадрового дефицита в системе здравоохранения. Инициаторами программы является министерство алии и интеграции во главе с Пниной Тамано-Шата. В подготовке реформы также принимали участие канцелярия главы правительства, министерства финансов и здравоохранения, и Сохнут.
Если программу примут, в Израиль смогут приехать около 3 тысяч репатриантов с медицинским образованием - страны СНГ, США, Канады, Франции и Аргентины.
Как отмечает “Седьмой телеканал” Израиля, быстрая репатриация будет проводиться с помощью отборочной комиссии, которая разработает критерии для быстрой репатриации врачей – с упором на их оперативное и эффективное трудоустройство в израильских больничных кассах и других медицинских учреждениях.
Кроме того, будет создана интернет-платформа на четырех языках: английском, русском, французском и испанском, с помощью которой потенциальные врачи-репатрианты смогут подавать документы на получение израильской медицинской лицензии и трудоустройство еще до переезда в Израиль.
Третьим пунктом реформы является быстрое обучения ивриту. Министерство репатриации займется разработкой экспресс-курсов иврита с упором на медицинскую терминологию, которые будут организованы в странах исхода, чтобы облегчить врачам процесс получения лицензии на работу в Израиле.
Последним пунктом программы называют продление еще на три года специальной поправки к закону о работе в сфере здравоохранения, которая позволяет репатриантам с определенными медицинскими специальностями (физиотерапия, логопеды, специалисты-диетологи) и стажем более пяти лет в стране получить в Израиле быструю лицензию для работы.
Добавим
В конце августа комиссия министров по борьбе с коронавирусом Израиля объявила, что все социальные работники, не прошедшие курс вакцинации, не смогут выйти на работу.
По данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на субботу, 16 октября, в стране осталось 19 797 зарегистрированных носителей коронавируса, что на 328 человек меньше, чем в пятницу (20 125 заболевших).