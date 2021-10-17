Израиль намерен запустить программу экспресс-репатриации медиков: решение примут в ближайшее время

Детали

Целью реформы является сокращения острого кадрового дефицита в системе здравоохранения. Инициаторами программы является министерство алии и интеграции во главе с Пниной Тамано-Шата. В подготовке реформы также принимали участие канцелярия главы правительства, министерства финансов и здравоохранения, и Сохнут.

Если программу примут, в Израиль смогут приехать около 3 тысяч репатриантов с медицинским образованием - страны СНГ, США, Канады, Франции и Аргентины.

Как отмечает “Седьмой телеканал” Израиля, быстрая репатриация будет проводиться с помощью отборочной комиссии, которая разработает критерии для быстрой репатриации врачей – с упором на их оперативное и эффективное трудоустройство в израильских больничных кассах и других медицинских учреждениях.



Кроме того, будет создана интернет-платформа на четырех языках: английском, русском, французском и испанском, с помощью которой потенциальные врачи-репатрианты смогут подавать документы на получение израильской медицинской лицензии и трудоустройство еще до переезда в Израиль.

Третьим пунктом реформы является быстрое обучения ивриту. Министерство репатриации займется разработкой экспресс-курсов иврита с упором на медицинскую терминологию, которые будут организованы в странах исхода, чтобы облегчить врачам процесс получения лицензии на работу в Израиле.

Последним пунктом программы называют продление еще на три года специальной поправки к закону о работе в сфере здравоохранения, которая позволяет репатриантам с определенными медицинскими специальностями (физиотерапия, логопеды, специалисты-диетологи) и стажем более пяти лет в стране получить в Израиле быструю лицензию для работы.

Добавим

В конце августа комиссия министров по борьбе с коронавирусом Израиля объявила, что все социальные работники, не прошедшие курс вакцинации, не смогут выйти на работу.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на субботу, 16 октября, в стране осталось 19 797 зарегистрированных носителей коронавируса, что на 328 человек меньше, чем в пятницу (20 125 заболевших).



