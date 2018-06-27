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Ізраїль і сектор Газа обмінялися обстрілами

Ізраїль і сектор Газа обмінялися обстрілами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Ізраїльський літак і танк вдарили по транспортному засобу, що належить угрупованню "ХАМАС", у той час, як із сектора Газа запустили ракети на територію Ізраїлю. Про це заявили ізраїльські військові в середу, передає УНН.

"Раніше вночі літак повітряних сил Ізраїлю і танк армії оборони Ізраїлю вдарили по транспортному засобу, що належить оперативнику "ХАМАСу", який бере участь у запуску "запальних і вибухових куль" з сектора Газа на територію Ізраїлю", - повідомили ізраїльські військові.

Крім того армія Ізраїлю повідомила, що удар також було завдано по двох спостережних пунктах "ХАМАСу" в північній частині сектора Газа.

"У той же час терористична організація "ХАМАС" запустила шквал снарядів з сектора Газа в напрямку ізраїльської території", - відзначили ізраїльські військові.

Також армія Ізраїлю повідомила про 13 ракетних обстрілів, 3 з яких у повітрі перехопила система "Залізний купол".

Нагадаємо, менш ніж за два місяці в секторі Газа загинуло більше 130 палестинців.

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