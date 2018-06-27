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Израиль и сектор Газа обменялись обстрелами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Израильский самолет и танк ударили по транспортному средству, принадлежащему группировке "ХАМАС", в то время, как из сектора Газа запустили ракеты на территорию Израиля. Об этом заявили израильские военные в среду, передает УНН.

"Ранее ночью самолет воздушных сил Израиля и танк армии обороны Израиля ударили по транспортному средству, принадлежащего оперативнику "ХАМАСа", активно участвующему в запуске "зажигательных и взрывчатых шаров" из сектора Газа на территорию Израиля", - сообщили израильские военные.

Кроме того армия Израиля сообщила, что удар также был нанесен по двум наблюдательным пунктам "ХАМАСа" в северной части сектора Газа.

"В то же время террористическая организация "ХАМАС" запустила шквал снарядов из сектора Газа в направлении израильской территории", - отметили израильские военные.

Также армия Израиля сообщила о 13 ракетных обстрелах, 3 из которых в воздухе перехватила система "Железный купол".

Напомним, менее чем за два месяца в секторе Газа погибло более 130 палестинцев.

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