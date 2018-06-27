Израиль и сектор Газа обменялись обстрелами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Израильский самолет и танк ударили по транспортному средству, принадлежащему группировке "ХАМАС", в то время, как из сектора Газа запустили ракеты на территорию Израиля. Об этом заявили израильские военные в среду, передает УНН.
"Ранее ночью самолет воздушных сил Израиля и танк армии обороны Израиля ударили по транспортному средству, принадлежащего оперативнику "ХАМАСа", активно участвующему в запуске "зажигательных и взрывчатых шаров" из сектора Газа на территорию Израиля", - сообщили израильские военные.
Кроме того армия Израиля сообщила, что удар также был нанесен по двум наблюдательным пунктам "ХАМАСа" в северной части сектора Газа.
"В то же время террористическая организация "ХАМАС" запустила шквал снарядов из сектора Газа в направлении израильской территории", - отметили израильские военные.
Также армия Израиля сообщила о 13 ракетных обстрелах, 3 из которых в воздухе перехватила система "Железный купол".
Напомним, менее чем за два месяца в секторе Газа погибло более 130 палестинцев.