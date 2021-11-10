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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ізраїль готується до можливого збройного конфлікту з Іраном - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Високопоставлені ізраїльські оборонні чиновники заявили, що країна готується до можливості збройного конфлікту з регіональним запеклим суперником Іраном та його довіреними особами. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.

Ізраїль готується до можливого збройного конфлікту з Іраном - ЗМІ

Деталі

Начальник штабу ізраїльської армії генерал-лейтенант Авів Кохаві заявив у вівторок, що ізраїльські військові "прискорюють оперативні плани та готовність до боротьби з Іраном та ядерною військовою загрозою".

Звертаючись до законодавців на засіданні комітету з закордонних справ і оборони Кнесету, Кохаві сказав, що військові "продовжили діяти проти наших ворогів у таємних операціях і місіях на Близькому Сході" протягом останнього року.

Виступаючи під час візиту на завод оборонної промисловості в північному місті Шломі, неподалік від ліванського кордону, міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц сказав, що Ізраїль "весь час працює, щоб запобігти війні — проводив операції, передавав повідомлення, запобігаючи (військовому) нарощуванню".

У разі війни, за його словами, "ми будемо готові проводити операції, яких не було в минулому, засобами, які не були в наших руках у минулому, які зашкодять серцю терору та його здібностям".

Слова Кохаві та Ганца прозвучали після низки повідомлень про ізраїльські авіаудари у Сирії.

За останнє десятиліття Ізраїль завдав сотні ударів по пов’язаних з Іраном військових цілях у сусідній Сирії, але рідко визнавав свої операції. Присутність Ірану біля північного кордону Ізраїлю є "червоною лінією".

Додамо

Ізраїль вважає Іран екзистенційною загрозою і попереджає, що в разі необхідності буде діяти з військовою силою, щоб запобігти розробці Іраном ядерної зброї.

Минулого місяця міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід заявив, що "якщо терористичний режим Ірану збирається отримати ядерну зброю, ми повинні діяти".

Іран наполягає, що його ядерна програма має виключно мирні цілі. Цього місяця Тегеран має намір відновити ядерні переговори зі світовими державами після того, як угода 2015 року про стримування його ядерної програми провалилася після виходу США з угоди в 2018 році.

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