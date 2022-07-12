Ізраїль анонсував пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Міністерство оборони Ізраїлю анонсувало військову допомогу Україні, яку воно передасть у найближчі тижні. Про це повідомили в канцелярії міністра оборони країни Бені Ганца, пише УНН з посиланням на “Курсор”.
Деталі
Повідомляється, що Міністр оборони Бені Ганц затвердив нову партію оборонної допомоги українським службам порятунку.
До пакету допомоги увійдуть 1500 шоломів, 1500 захисних жилетів, сотні протимінних костюмів, 1000 протигазів та десятки систем фільтрації небезпечних речовин, повідомляє офіс Ганца.
Зазначимо, що Ізраїль досі уникав надання прямої військової допомоги Україні в умовах вторгнення росії.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський дорікнув владі Ізраїлю за недостатню підтримку нашої держави у визвольній війні проти росії.