Израиль анонсировал пакет военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Министерство обороны Израиля анонсировало военную помощь Украине, которую оно передаст в ближайшие недали. Об этом сообщили в канцелярии министра обороны страны Бени Ганца, пишет УНН со ссылкой на “Курсор”.
Детали
Сообщается, что министр обороны Бени Ганц утвердил новую партию оборонительной помощи украинским службам спасения.
В пакет помощи войдут 1500 шлемов, 1500 защитных жилетов, сотни противоминных костюмов, 1000 противогазов и десятки систем фильтрации опасных веществ, сообщает офис Ганца.
Отметим. что Израиль до сих пор избегал оказания прямой военной помощи Украине в условиях вторжения россии.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул власти Израиля в недостаточной поддержке нашего государства в освободительной войне против россии.