Ізраїльські удари в Газі: загинули 9 осіб, серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок ізраїльських обстрілів у Хан-Юнісі та околицях загинули щонайменше 9 палестинців, включаючи двох дітей і жінку. Ще 15 осіб отримали поранення під час атак.
Через ізраїльські удари у Газі загинули 9 палестинців, серед них діти. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У суботу вранці внаслідок ізраїльських обстрілів у Хан-Юнісі та околицях, а також у районі табору Аль-Нусейрат, загинули щонайменше 9 палестинців, включаючи двох дітей і жінку.
Згідно з повідомленням палестинського інформаційного агентства, ще 15 осіб отримали поранення під час атак.
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