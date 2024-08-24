Израильские удары в Газе: погибли 9 человек, среди них дети
Киев • УНН
В результате израильских обстрелов в Хан-Юнисе и окрестностях погибли по меньшей мере 9 палестинцев, включая двух детей и женщину. Еще 15 человек получили ранения во время атак.
Из-за израильских ударов в Газе погибли 9 палестинцев, среди них дети. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В субботу утром в результате израильских обстрелов в Хан-Юнисе и окрестностях, а также в районе лагеря Аль-Нусейрат, погибли по меньшей мере 9 палестинцев, включая двух детей и женщину.
Согласно сообщению палестинского информационного агентства, еще 15 человек получили ранения во время атак.
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