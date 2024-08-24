Израильские удары в Газе: погибли 9 человек, среди них дети

Из-за израильских ударов в Газе погибли 9 палестинцев, среди них дети. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу утром в результате израильских обстрелов в Хан-Юнисе и окрестностях, а также в районе лагеря Аль-Нусейрат, погибли по меньшей мере 9 палестинцев, включая двух детей и женщину.

Согласно сообщению палестинского информационного агентства, еще 15 человек получили ранения во время атак.

Байден просить Нетаньяху вивести війська з частини кордону Гази - ЗМІ